Министр цифровизации Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера

Японский министр по вопросам цифровизации Таро Коно выдвинул свою кандидатуру на пост председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), победитель станет следующим премьер-министром после партийных выборов в сентябре.

Японский министр по вопросам цифровизации Таро Коно выдвинул свою кандидатуру на пост председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), победитель станет следующим премьер-министром после партийных выборов в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о своем решении он объявил на специальной пресс-конференции.

"Я приму участие в выборах председателя ЛДП", - сказал он.

К настоящему моменту о выдвижении своих кандидатур уже объявили экс-министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси и бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба. Кроме того, глава МИД Ёко Камикава, заявлявшая о планах участия в выборах главы ЛДП, заручилась необходимой для выдвижения поддержкой. В общей сложности потенциальными претендентами на пост главы партии в Японии считаются 11 политиков.