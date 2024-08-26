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Министр цифровизации Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера

Министр цифровизации Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Японский министр по вопросам цифровизации Таро Коно выдвинул свою кандидатуру на пост председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), победитель станет следующим премьер-министром после партийных выборов в сентябре.
Другие страны
26 августа 2024 г. 10:41
Министр цифровизации Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера

Японский министр по вопросам цифровизации Таро Коно выдвинул свою кандидатуру на пост председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), победитель станет следующим премьер-министром после партийных выборов в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о своем решении он объявил на специальной пресс-конференции.

"Я приму участие в выборах председателя ЛДП", - сказал он.

К настоящему моменту о выдвижении своих кандидатур уже объявили экс-министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси и бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба. Кроме того, глава МИД Ёко Камикава, заявлявшая о планах участия в выборах главы ЛДП, заручилась необходимой для выдвижения поддержкой. В общей сложности потенциальными претендентами на пост главы партии в Японии считаются 11 политиков.

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