Министр Армии США назвал соглашение с талибами первым шагом политического урегулирования

Договоренности о "снижении уровня насилия" на всей территории Афганистана, достигнутые властями США и представителями радикального движения "Талибан", являются первым шагом на пути достижения политического урегулирования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил министр Армии США Райан Маккарти, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

"Это первый шаг в процессе достижения политического решения [конфликта]. На это потребуется несколько недель, но это очень хороший знак, что мы движемся по пути политического решения", - сказал он.