Министр администрации Хорватии подал в отставку после публикаций в СМИ

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принял отставку министра администрации Ловро Кушчевича после появления в местных СМИ публикаций о незаконных махинациях Кушчевича с недвижимостью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что после многочасового совещания правящей партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) Кушчевич также подал в отставку с поста политического советника этой политической силы. "Он покинет занимаемые должности и вернется работать в парламент, учитывая ситуацию в СМИ, далее министр Кушчевич разрешит все недоразумения, которые появляются в публичном пространстве", - заявил премьер.

Экс-министр администрации подал в отставку на фоне требований оппозиции после публикаций в СМИ о незаконных махинациях с землей и недвижимостью с его участием.