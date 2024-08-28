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Министерство нефти Нигера оценило возможности Транссахарского газопровода

Министерство нефти Нигера оценило возможности Транссахарского газопровода Будущий Транссахарский газопровод будут снабжать международный рынок, включая Европу, газом, добываемым в Алжире, Нигере и Нигерии.
Другие страны
28 августа 2024 г. 05:20
Министерство нефти Нигера оценило возможности Транссахарского газопровода

Будущий Транссахарский газопровод будут снабжать международный рынок, включая Европу, газом, добываемым в Алжире, Нигере и Нигерии.

Как передает Report, об этом заявили в Министерстве нефти Нигера.

"Транссахарский газопровод пересечет территорию Нигера на более чем 1 тыс. км, и это в рамках сотрудничества между Нигером, Нигерией и Алжиром. Таким образом, благодаря ранее проведенным обсуждениям министры трех стран взяли на себя обязательства по реализации этого газопровода, который будет снабжать международный рынок газом из этих трех стран", - отметил генеральный директор по углеводородам ведомства Шайбу Ибра Абдул Насер.

По его словам, уже к 2027 году Транссахарский газопровод должен соединить Нигерию с Алжиром через территорию Нигера. Нигер имеет доказанные запасы газа в объеме более 23 млрд куб. м, готовых к использованию, сообщил чиновник.

"Как только наш газ выйдет на международный рынок, мы получим огромные выгоды", - указал Абдул Насер, добавив, что Нигер также будет получать прибыль как страна, через которую будет проходить Транссахарский газопровод.

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