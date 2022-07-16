Министерство энергетики Шри-Ланки ввело абонементы и квоты на заправку

Министерство энергетики Шри-Ланки представило в субботу национальный топливный абонемент, который позволит гражданам приобретать гарантированную квоту топлива для личных транспортных средств.

Министерство энергетики Шри-Ланки представило в субботу национальный топливный абонемент, который позволит гражданам приобретать гарантированную квоту топлива для личных транспортных средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ланкийский информационный портал Adaderana.

Эта мера призвана уменьшить гигантские очереди на автозаправках островного государства, испытывающего острую нехватку горючего.

Каждое транспортное средство может быть зарегистрировано только на одно удостоверение личности. QR-код будет присвоен каждому транспортному средству после проверки регистрационного номера. Граждане смогут получать топливо только два раза в неделю, используя QR-код.

Заправляться можно на заправочных станциях, принадлежащих ланкийской корпорации Ceylon Petroleum Corporation и на заправочных станциях ланкийской дочерней компании индийской нефтяной корпорации Indian Oil Corporation (Lanka IOC).

Транспортные средства регистрируются по шести категориям: автомобили (включая джипы, внедорожники и двойные кабины), мотоциклы, трехколесные транспортные средства, фургоны, грузовики и автобусы. Квота топлива будет еженедельно меняться - в соответствии от наличия запасов горючего в стране.