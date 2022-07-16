О нас

Министерство энергетики Шри-Ланки ввело абонементы и квоты на заправку

Министерство энергетики Шри-Ланки ввело абонементы и квоты на заправку Министерство энергетики Шри-Ланки представило в субботу национальный топливный абонемент, который позволит гражданам приобретать гарантированную квоту топлива для личных транспортных средств.
Другие страны
16 июля 2022 г. 17:44
Министерство энергетики Шри-Ланки ввело абонементы и квоты на заправку

Министерство энергетики Шри-Ланки представило в субботу национальный топливный абонемент, который позволит гражданам приобретать гарантированную квоту топлива для личных транспортных средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ланкийский информационный портал Adaderana.

Эта мера призвана уменьшить гигантские очереди на автозаправках островного государства, испытывающего острую нехватку горючего.

Каждое транспортное средство может быть зарегистрировано только на одно удостоверение личности. QR-код будет присвоен каждому транспортному средству после проверки регистрационного номера. Граждане смогут получать топливо только два раза в неделю, используя QR-код.

Заправляться можно на заправочных станциях, принадлежащих ланкийской корпорации Ceylon Petroleum Corporation и на заправочных станциях ланкийской дочерней компании индийской нефтяной корпорации Indian Oil Corporation (Lanka IOC).

Транспортные средства регистрируются по шести категориям: автомобили (включая джипы, внедорожники и двойные кабины), мотоциклы, трехколесные транспортные средства, фургоны, грузовики и автобусы. Квота топлива будет еженедельно меняться - в соответствии от наличия запасов горючего в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
11 июля 2022 г. 11:13
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
13 июля 2022 г. 00:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi