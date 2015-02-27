Контактная группа ОИС намерена заручиться международной поддержкой для Палестины

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Министерская контактная группа Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) по Палестине и Восточному Иерусалиму отправилась в международное турне с целью заручиться международной поддержкой для Палестины. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС, 26 февраля делегация посетила Москву, 28 февраля она прибудет в Пекин.

В ее состав входят министр иностранных дел Египта Самех Шукри, министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малки, генеральный секретарь ОИС Ияд Амин Мадани и специальный посланник МИД Азербайджана.

Отметим, в первой половине февраля делегация посетила Осло, где провела встречу с главой МИД Норвегии.