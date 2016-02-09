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    8 человек погибли, 150 получили ранения при столкновении поездов в Германии - ОБНОВЛЕНО

    В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли, 150 получили ранения в результате столкновения двух региональных поездов в Баварии. Как сообщает Report, об этом заявили в федеральной полиции Германии.

    ***12:00

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 100 человек пострадали при столкновении двух поездов в германской федеральной земле Бавария, есть погибшие, Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель полиции города Розенхайм.

    По информации, произошло фронтальное столкновение двух поездов, в результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. 

    По предварительным данным погибли четыре человека.

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