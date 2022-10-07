Минфин Японии сообщил о сокращении валютных запасов на 54 млрд долларов

Золотовалютные резервы Японии на конец сентября сократились на 54 млрд долларов по сравнению с показателем на конец августа из-за мер, направленных на повышение курса иены.

Золотовалютные резервы Японии на конец сентября сократились на 54 млрд долларов по сравнению с показателем на конец августа из-за мер, направленных на повышение курса иены.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", они составляют сейчас 1 трлн 238 млрд долларов.

Как сообщил Минфин Японии, Центробанк в сентябре истратил часть своих резервов на скупку иен, чтобы поднять их котировку по отношению к американской валюте. Низкий курс иены приводит к росту цен на импортные товары, в первую очередь на энергоносители и продовольствие.

Несмотря на сокращение, Япония по размеру своих золотовалютных резервов уступает в мире только Китаю. Соответствующие запасы Пекина в сентябре составили 3 трлн 29 млрд долларов, сообщило в пятницу Государственное управление валютного контроля КНР.