Минфин Японии: Россия может принять участие в саммите G20 онлайн

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что не исключает участия России в министерской встрече G20 в режиме онлайн.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что не исключает участия России в министерской встрече G20 в режиме онлайн.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Страна - председатель G20 Индонезия разослала приглашения для участия всем странам. Что касается того, как каждая из стран будет действовать, то есть такая информация, что российский министр финансов будет участвовать в режиме онлайн", - сказал Судзуки.

По его словам, всеми деталями занимается Индонезия.

При этом министр отметил, что Япония не может каким-то образом комментировать вопросы участия или неучастия других стран.

В конце марта Индонезия заявила, что планирует пригласить президента России Владимира Путина и всех других лидеров, стремясь "оставаться беспристрастной" в качестве принимающей стороны.

Американский лидер Джозеф Байден предложил исключить Россию из "Большой двадцатки".

Но он признал, что это решение - за странами G20.