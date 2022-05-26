О нас

Минфин Великобритании объявил пакет антикризисных мер

Минфин Великобритании объявил пакет антикризисных мер Министр финансов Великобритании Риши Сунак в четверг объявил новый пакет антикризисных мер на сумму 15 млрд фунтов (18,9 млрд долларов) из-за кризиса стоимости жизни и рекордной инфляции в стране.
Другие страны
26 мая 2022 г. 16:54
Минфин Великобритании объявил пакет антикризисных мер

Министр финансов Великобритании Риши Сунак в четверг объявил новый пакет антикризисных мер на сумму 15 млрд фунтов (18,9 млрд долларов) из-за кризиса стоимости жизни и рекордной инфляции в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, британский чиновник объявил о введении временного сбора со сверхприбыли, которую сейчас получают нефтегазовые компании, и ее передаче семьям Великобритании.

Представленный антикризисный пакет также предусматривает одноразовую денежную выплату в размере 650 фунтов 8 млн наиболее бедных семей в стране, по 300 фунтов получат 8 млн пенсионеров, а также 150 фунтов дополнительных выплат людям с инвалидностью.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
23 мая 2022 г. 14:41
NYT опубликовал фото- и видеодоказательства казни жителей Бучи
NYT опубликовал фото- и видеодоказательства казни жителей Бучи
20 мая 2022 г. 14:11
Определена цена на хадж из Азербайджана
Определена цена на хадж из Азербайджана
24 мая 2022 г. 15:27
Мариуполь сдался после 81-дневной осады
ФотоМариуполь сдался после 81-дневной осады
20 мая 2022 г. 18:07
В Баку цыгане зарезали гражданина России
В Баку цыгане зарезали гражданина России
22 мая 2022 г. 01:17
Скончался народный артист Вагиф Асадов
Скончался народный артист Вагиф Асадов
19 мая 2022 г. 19:13
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 21:00
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
23 мая 2022 г. 04:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi