Минфин Великобритании объявил пакет антикризисных мер

Министр финансов Великобритании Риши Сунак в четверг объявил новый пакет антикризисных мер на сумму 15 млрд фунтов (18,9 млрд долларов) из-за кризиса стоимости жизни и рекордной инфляции в стране.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак в четверг объявил новый пакет антикризисных мер на сумму 15 млрд фунтов (18,9 млрд долларов) из-за кризиса стоимости жизни и рекордной инфляции в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, британский чиновник объявил о введении временного сбора со сверхприбыли, которую сейчас получают нефтегазовые компании, и ее передаче семьям Великобритании.

Представленный антикризисный пакет также предусматривает одноразовую денежную выплату в размере 650 фунтов 8 млн наиболее бедных семей в стране, по 300 фунтов получат 8 млн пенсионеров, а также 150 фунтов дополнительных выплат людям с инвалидностью.