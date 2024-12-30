О нас

Минфин: Украина привлекла в 2024 году $41,7 млрд внешнего финансирования

Минфин: Украина привлекла в 2024 году $41,7 млрд внешнего финансирования Минфин Украины привлек 41,7 млрд долларов внешнего финансирования от международных партнеров в 2024 году.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 23:04
Минфин: Украина привлекла в 2024 году $41,7 млрд внешнего финансирования

Минфин Украины привлек 41,7 млрд долларов внешнего финансирования от международных партнеров в 2024 году.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что грантовые средства составили около 30% общего объема финансирования. В то же время все ссуды Украина получала на льготных условиях.

"В 2024 году это (41,7 млрд долларов - ред.) позволило обеспечить все приоритетные социально-гуманитарные расходы. Пенсии, оплата труда работников, в частности секторов образования, здравоохранения, социальная защита населения, гуманитарная поддержка", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Крупнейшими донорами бюджетной поддержки в этом году были Всемирный банк, Международный фонд, Европейский союз, Великобритания, Канада, США и Япония, уточнили в Минфине.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
28 декабря 2024 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi