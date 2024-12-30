Минфин: Украина привлекла в 2024 году $41,7 млрд внешнего финансирования

Минфин Украины привлек 41,7 млрд долларов внешнего финансирования от международных партнеров в 2024 году.

Минфин Украины привлек 41,7 млрд долларов внешнего финансирования от международных партнеров в 2024 году.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что грантовые средства составили около 30% общего объема финансирования. В то же время все ссуды Украина получала на льготных условиях.

"В 2024 году это (41,7 млрд долларов - ред.) позволило обеспечить все приоритетные социально-гуманитарные расходы. Пенсии, оплата труда работников, в частности секторов образования, здравоохранения, социальная защита населения, гуманитарная поддержка", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Крупнейшими донорами бюджетной поддержки в этом году были Всемирный банк, Международный фонд, Европейский союз, Великобритания, Канада, США и Япония, уточнили в Минфине.