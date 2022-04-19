Минфин США заявил о желании добиться того, чтобы все страны следовали санкциям против РФ

Власти США хотят добиться того, чтобы все страны следовали их санкциям против России, чтобы таким образом повлиять на Москву.
"Со временем наша цель - это добиться, чтобы... все страны мира следовали нашим санкциям, потому что так мы окажем влияние на Россию... И мы ожидаем, что страны будут делать это, потому что выгоды от ведения дел с широкой коалицией (стран), которую мы выстроили, значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой", - утверждал он, выступая на семинаре в вашингтонском Институте мировой экономики имени Питерсона.
"Мы знали, что для того, чтобы в конечном итоге лишить РФ доступа к ключевым технологиям, которые ей необходимы, особенно к полупроводникам, нужен лишь ряд критически важных стран (и территорий)", - пояснил он. В качестве примера он назвал Южную Корею, Тайвань, США, Японию и Нидерланды, которые "производят самые передовые полупроводники в мире". "Наша коалиция включает эти страны (и территории). Мы знали, что для лишения их (властей РФ) доступа к конвертируемой валюте основных экономик (мира), нужно нацелиться на определенные страны. И вы видели, что эти страны собрались вместе в то, что я называю экономической коалицией, которая привлекает РФ к ответственности", - пояснил Адейемо.
Некоторые партнеры обвиняют Соединенные Штаты в создании угрозы раскола мировой экономики в связи с применением Западом в отношении России масштабных санкций по инициативе Вашингтона, признал первый замминистра финансов США.
"В последние несколько недель мы слышим критику некоторых кругов, заключающуюся в том, что опирающийся на санкции ответ на действия России угрожает расколоть мировую экономику, что, демонстрируя серьезные последствия изоляции от этой системы, мы подталкиваем своих противников к тому, чтобы ускорить усилия по строительству отдельной (системы)", - заявил американский чиновник, выступая на семинаре в вашингтонском Институте мировой экономики имени Питерсона.
При этом Адейемо ожидаемо не согласился с такой постановкой вопроса. "Мой вывод противоположен: мы показываем не только то, насколько незаменимой является нынешняя (мировая экономическая) система и насколько дорогостоящим является исключение из нее, но и тщетность попыток избежать ее", - сказал замминистра.
"Сейчас - время удвоить наши инвестиции в общую финансовую архитектуру, способную обеспечивать общее процветание и привлечение к ответственности действующих лиц из числа изгоев", - считает Адейемо.