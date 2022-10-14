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Минфин США: Зарубежным компаниям грозят санкции за помощь ВПК РФ

Минфин США: Зарубежным компаниям грозят санкции за помощь ВПК РФ Американские власти могут внести в санкционные списки людей, компании или страны, поставляющие России оружие или помогающие ее военно-промышленному комплексу (ВПК).
Другие страны
14 октября 2022 г. 21:09
Минфин США: Зарубежным компаниям грозят санкции за помощь ВПК РФ

Американские власти могут внести в санкционные списки людей, компании или страны, поставляющие России оружие или помогающие ее военно-промышленному комплексу (ВПК).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Этим утром Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обнародовало инструкции, согласно которым мы желаем и можем вводить санкции в отношении людей, компаний или стран, поставляющих вооружения России или поддерживающих их военно-промышленный комплекс", - передают его слова западные СМИ.

У.Адейемо заявил об этом на встрече с представителями 32 стран по вопросу санкций в отношении России. В этом мероприятии, проходившем впервые, принимали участие представители ЕС, Канады и Южной Кореи.

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