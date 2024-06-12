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Минфин США запретит оказывать России IТ-услуги

Минфин США запретит оказывать России IТ-услуги Минфин США запретит оказание России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами.
Другие страны
12 июня 2024 г. 20:10
Минфин США запретит оказывать России IТ-услуги

Минфин США запретит оказание России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами.

Как передает Report, об этом говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.

В частности запрет вводится на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку прямо или косвенно из Соединенных Штатов или лицом из США консалтинговых услуг в сфере IТ и услуг по проектированию, IТ-поддержки или облачных услуг для программного обеспечения, на которое распространяется действие лицензии, любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации.

По информации ведомства, исключение допускается для компаний, управляемых гражданином США, а также в случаях, когда речь идет о процессе закрытия компании или изъятии капиталовложений, или при наличии соответствующего разрешения американских властей.

Ограничительные меры вступят в силу 12 сентября.

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