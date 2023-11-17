Минфин США ввел санкции в отношении связанных с "Катаиб Хезболлах" граждан Ирана и Ирака

Министерство финансов США ввело санкции в отношении граждан Ирана и Ирака за связи с базирующейся в Ираке шиитской группировкой "Катаиб Хезболлах".

Министерство финансов США ввело санкции в отношении граждан Ирана и Ирака за связи с базирующейся в Ираке шиитской группировкой "Катаиб Хезболлах".

Как передает Report , об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из документа, в санкционный список включены граждане Ирака Имад Наджи аль-Бахадли, Джаафар аль-Хусейни, Басим Мохаммад Хасаб аль-Маджили, Халид Казим Джасим ас-Сакини, а также гражданин Ирана Хабиб Хасан Мугамис Дарраджи, якобы связанные с "Катаиб Хезболлах". В документе утверждается, что перечисленные лица входят в руководство шиитской группировки, поддерживаемой, по версии США, Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Кроме того, в список включена организация "Кятаиб Сеййид аш-Шухада" и, предположительно, ее лидер Хашим Финьян Рахим аль-Сараджи. Как утверждается в заявлении Минфина США, "Катаиб Хезболлах" и "Кятаиб Сеййид аш-Шухада" занимались планированием и осуществляли "недавние атаки на американских военнослужащих в Ираке и Сирии".