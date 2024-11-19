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Минфин США ввел санкции против шести членов руководства ХАМАС

Минфин США ввел санкции против шести членов руководства ХАМАС Американские власти ввели санкции в отношении шести представителей руководства радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 23:11
Минфин США ввел санкции против шести членов руководства ХАМАС

Американские власти ввели санкции в отношении шести представителей руководства радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством финансов США.

Согласно документу, рестрикции будут действовать в отношении шести членов ХАМАС высокого ранга. В их числе представители движения за рубежом и член "Бригад Иззэддина аль-Кассама", являющихся боевым крылом движения. Кроме того, в санкционные списки внесены лица, связанные со сбором средств в интересах ХАМАС, а также с "контрабандой оружия в Газу".

По версии американской стороны, указанные лица содействуют террористической деятельности, а также координируют отправку денег и товаров в сектор Газа.

"Минфин США по-прежнему намерен пресекать усилия ХАМАС по получению дополнительных доходов и призывает к ответу тех, кто содействует террористической деятельности группировки", - заявили в ведомстве.

Отметим, что включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ HƏMAS-ın altı rəhbər üzvünə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

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