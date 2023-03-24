Минфин США ввел санкции против президентского самолета Лукашенко

Министерство финансов США ввело санкции в отношении самолета Boeing 737, которым пользуется президент Беларуси Александр Лукашенко.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении самолета Boeing 737, которым пользуется президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства.

"EW-001PA - это Boeing 737, принадлежащий правительству Беларуси и используемый в качестве президентского самолета находящимся под санкциями США Александром Григорьевичем Лукашенко", - говорится в пресс-релизе минфина.

В Минфине США отметили, что он имеет "эксклюзивный доступ" к этому и другим "роскошным" самолетам и использует их для личных поездок. Кроме того, президент Беларуси использовал президентский самолет со своей семьей и другими членами своего окружения для международных поездок, указали в ведомстве.

Помимо самолета, США ввели санкции против белорусских компаний БелАЗ и МАЗ, а также в отношении физлиц и юрлиц из Беларуси.