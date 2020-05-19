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Минфин США ввел санкции против китайской компании за сотрудничество с Mahan Air

Минфин США ввел санкции против китайской компании

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло во вторник китайскую компанию Shanghai Saint Logistics Limited в санкционные списки по Ирану за сотрудничество с авиакомпанией Mahan Air. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

"Управление вводит санкции против Shanghai Saint Logistics Limited, выполняющей роль генерального торгового партнера для или от имени авиакомпании Mahan Air. Авиакомпания включена в санкционный список за поддержку Корпуса стражей исламской революции", - отметили в Минфине.

Вся собственность и имущественные интересы китайской компании блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ней любые операции. Минфин США угрожает санкциями и иностранным гражданам за ведение дел с попавшими в список.

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