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Минфин США ввел санкции против экс-главы Центробанка Ливана

Минфин США ввел санкции против экс-главы Центробанка Ливана Министерство финансов США ввело санкции против бывшего руководителя Центрального банка Ливана Риада Саляме.
Другие страны
10 августа 2023 г. 18:25
Минфин США ввел санкции против экс-главы Центробанка Ливана

Министерство финансов США ввело санкции против бывшего руководителя Центрального банка Ливана Риада Саляме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении финансового ведомства.

"Сегодня Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США вводит санкции против бывшего главы ливанского Центробанка Риада Саляме, чья коррупция и незаконные действия способствовали разрушению правопорядка в Ливане", - утверждает Минфин США.

Ведомство отмечает, что в черный список также были добавлены "четыре близких помощника Саляме, включая членов семьи Саляме и его главного помощника, который помогал скрывать и осуществлять коррупционные действия".

Санкции вводятся совместно с Великобританией и Канадой, добавило американское финансовое ведомство.

Как уточнило Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI), Саляме "был ответственен или вовлечен в серьезную коррупцию, пока занимал пост председателя ЦБ Ливана, играя роль в нецелевом направлении, выделении или размещении более $300 млн средств банка, которые в итоге принесли выгоду его брату Радже Саляме, а часть из них в итоге принесла выгоду ему самому".

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Версия на английском языке US announces sanctions on Lebanon's former central bank governor

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