Минфин США ввел санкции против экс-главы Центробанка Ливана

Министерство финансов США ввело санкции против бывшего руководителя Центрального банка Ливана Риада Саляме.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении финансового ведомства.
"Сегодня Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США вводит санкции против бывшего главы ливанского Центробанка Риада Саляме, чья коррупция и незаконные действия способствовали разрушению правопорядка в Ливане", - утверждает Минфин США.
Ведомство отмечает, что в черный список также были добавлены "четыре близких помощника Саляме, включая членов семьи Саляме и его главного помощника, который помогал скрывать и осуществлять коррупционные действия".
Санкции вводятся совместно с Великобританией и Канадой, добавило американское финансовое ведомство.
Как уточнило Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI), Саляме "был ответственен или вовлечен в серьезную коррупцию, пока занимал пост председателя ЦБ Ливана, играя роль в нецелевом направлении, выделении или размещении более $300 млн средств банка, которые в итоге принесли выгоду его брату Радже Саляме, а часть из них в итоге принесла выгоду ему самому".