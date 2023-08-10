Минфин США ввел санкции против экс-главы Центробанка Ливана

Министерство финансов США ввело санкции против бывшего руководителя Центрального банка Ливана Риада Саляме.

Министерство финансов США ввело санкции против бывшего руководителя Центрального банка Ливана Риада Саляме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении финансового ведомства.

"Сегодня Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США вводит санкции против бывшего главы ливанского Центробанка Риада Саляме, чья коррупция и незаконные действия способствовали разрушению правопорядка в Ливане", - утверждает Минфин США.

Ведомство отмечает, что в черный список также были добавлены "четыре близких помощника Саляме, включая членов семьи Саляме и его главного помощника, который помогал скрывать и осуществлять коррупционные действия".

Санкции вводятся совместно с Великобританией и Канадой, добавило американское финансовое ведомство.

Как уточнило Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI), Саляме "был ответственен или вовлечен в серьезную коррупцию, пока занимал пост председателя ЦБ Ливана, играя роль в нецелевом направлении, выделении или размещении более $300 млн средств банка, которые в итоге принесли выгоду его брату Радже Саляме, а часть из них в итоге принесла выгоду ему самому".