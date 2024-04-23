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Минфин США ввел санкции против двух компаний и четырех физлиц из Ирана

Минфин США ввел санкции против двух компаний и четырех физлиц из Ирана США ввели санкции в отношении двух компаний и четырех физических лиц из Ирана, якобы причастных к кибератакам на объекты критической инфраструктуры.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 23:55
Минфин США ввел санкции против двух компаний и четырех физлиц из Ирана

США ввели санкции в отношении двух компаний и четырех физических лиц из Ирана, якобы причастных к кибератакам на объекты критической инфраструктуры.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства финансов США.

Как следует из документа, ограничения введены в отношении двух компаний и четырех физических лиц, в том числе главы киберкомандования Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Минфине США утверждают, что они "причастны к злонамеренной киберактивности", от которой пострадали "более 10 американских компаний и правительственных учреждений". В свою очередь Госдепартамент США сообщил, что целями этих предполагаемых кибератак были также компании в третьих странах.

Минфин США утверждает, что атаки осуществлялись "в интересах КСИР". По словам заместителя министра финансов США Брайана Нельсона, попавшие под санкции физические и юридические лица проводили "скоординированную длительную кампанию с целью дестабилизации критической инфраструктуры" в США.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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