Минфин США ввел санкции против двух граждан и компании Китая

​​​​​​​Министерство финансов США в соответствии с Глобальным актом Магнитского ввело в пятницу санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства за приписываемое им нарушение прав человека.

Министерство финансов США в соответствии с Глобальным актом Магнитского ввело в пятницу санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства за приписываемое им нарушение прав человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.

Американские власти распространили генеральную лицензию, согласно которой до 30 сентября иностранные физические и юридические лица должны завершить все сделки и свернуть любого рода сотрудничество с китайской компанией.