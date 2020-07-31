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Минфин США ввел санкции против двух граждан и компании Китая

Минфин США ввел санкции против двух граждан и компании Китая ​​​​​​​Министерство финансов США в соответствии с Глобальным актом Магнитского ввело в пятницу санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства за приписываемое им нарушение прав человека.
Другие страны
31 июля 2020 г. 18:57
Минфин США ввел санкции против двух граждан и компании Китая

Министерство финансов США в соответствии с Глобальным актом Магнитского ввело в пятницу санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства за приписываемое им нарушение прав человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.

Американские власти распространили генеральную лицензию, согласно которой до 30 сентября иностранные физические и юридические лица должны завершить все сделки и свернуть любого рода сотрудничество с китайской компанией.

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