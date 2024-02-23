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Минфин США ввел санкции против более чем 500 физлиц и юрлиц, связанных с РФ

Минфин США ввел санкции против более чем 500 физлиц и юрлиц, связанных с РФ США ввели ограничения в отношении более чем 500 физических и юридических лиц по случаю второй годовщины начала российской специальной военной операции на Украине и в связи со смертью Алексея Навального.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 20:12
Минфин США ввел санкции против более чем 500 физлиц и юрлиц, связанных с РФ

США ввели ограничения в отношении более чем 500 физических и юридических лиц по случаю второй годовщины начала российской специальной военной операции на Украине и в связи со смертью Алексея Навального.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пояснительных документах Министерства финансов США, распространенных пресс-службой ведомства.

Как следует из документа, совместно Минфин и Госдепартамент США ввели санкции "в отношении более чем 500 целей", кроме того, 90 компаний включены в санкционный список по линии Минторга США. В Минфине подчеркнули, что речь идет о "наибольшем числе санкций, введенных против РФ" с февраля 2022 года.

В заявлении отмечается, что в связи со смертью Навального Госдеп ввел ограничения в отношении "трех чиновников правительства России". В Минфине США подчеркнули, что ограничения затронули компании в российском финансовом секторе, "более двух десятков компаний из Европы, Восточной и Центральной Азии и с Ближнего Востока", якобы способствующих обходу санкционного режима, а также "сотен компаний в российском военно-промышленном комплексе" и других "ключевых отраслях".

Из документа следует, что за последние два года США приняли ряд экономических мер с целью "нарушить [работу] и привести в упадок российскую экономику и военную машину". В общей сложности с февраля 2022 года Вашингтон "ввел санкции против более чем 4 тыс. компаний и физических лиц", что, по утверждению Минфина США, служит "ограничению возможностей России" по получению средств, необходимых для ведения боевых действий, и "подрыву усилий Кремля по выстраиванию экономики военного времени".

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