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Минфин США внесло в санкционный список действующие в Китае 33 компании

Минфин США внесло в санкционный список действующие в Китае 33 компании Министерство финансов США внесло в санкционный список 33 компании, действующие на территории КНР.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 21:49
Минфин США внесло в санкционный список действующие в Китае 33 компании

Министерство финансов США внесло в санкционный список 33 компании, действующие на территории КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства.

В нем указывается, что такой шаг был предпринят в связи с невозможностью установить, как эти компании будут использовать товары, импортируемые из США. "Существует риск, что эти товары могут использоваться в запрещенных (американским экспортным контролем) целях", - говорится в заявлении.

Санкции предусматривают приостановку для американских физических и юридических лиц действия экспортных лицензий при ведении дел с фигурантами списка.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Çində fəaliyyət göstərən 33 şirkəti sanksiya siyahısına daxil edib

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