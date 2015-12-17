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    ​Минфин США: власти Турции не занимаются покупками нефти у группировки ИГИЛ

    Мы не видим никаких свидетельств того, что правительство Турции приобретает нефть у ИГИЛ

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Американское правительство не располагает сведениями о том, что турецкие власти занимаются закупками нефти у террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report, об этом заявил 16 декабря исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Адам Шубин, принявший участие в регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

    Его попросили прокомментировать высказывания руководства России о приобретении Турцией нефти у ИГИЛ.

    "Мы не видим никаких свидетельств того, что правительство Турции приобретает нефть у ИГИЛ", - сказал в ответ и.о. замглавы американского минфина.

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