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Минфин США: SVB столкнулся с массовым снятием средств клиентами, что привело к банкротству

Минфин США: SVB столкнулся с массовым снятием средств клиентами, что привело к банкротству Один из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB) столкнулся с массовым снятием его клиентами средств со своих счетов, что привело к серьезным проблемам с его ликвидностью и банкротству на прошлой неделе.
Другие страны
16 марта 2023 г. 20:05
Минфин США: SVB столкнулся с массовым снятием средств клиентами, что привело к банкротству

Один из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB) столкнулся с массовым снятием его клиентами средств со своих счетов, что привело к серьезным проблемам с его ликвидностью и банкротству на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказала в четверг министр финансов США Джанет Йеллен.

"Банк столкнулся с массовым снятием средств со счетов. Он в значительной степени зависел от незастрахованных вкладов, и произошло массовое снятие вкладов, что привело к проблемам с ликвидностью. По этой причине банк пришлось закрыть", - пояснила министр, выступая в финансовом комитете Сената Конгресса США.

"Причиной закрытия банка стало то, что он не смог удовлетворить требования вкладчиков", - добавила она. Руководитель финансового ведомства рассказала, что SVB "для удовлетворения потребностей в ликвидности должен был продать активы, которые, как ожидалось, будут храниться до срока погашения". Таким образом, с учетом высокой базовой процентной ставки, пояснила она, банк был вынужден продавать свои активы, включая ценные бумаги Минфина, которые "потеряли свою рыночную стоимость".

Американские власти, продолжила Йеллен, "проведут тщательный анализ того, каким именно образом была допущена эта проблема" с ликвидностью.

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Версия на английском языке Janet Yellen: SVB suffered bank run that led to liquidity problem

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