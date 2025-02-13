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Минфин США сообщил о введении санкций в отношении прокурора МУС Карима Хана

Минфин США сообщил о введении санкций в отношении прокурора МУС Карима Хана Министерство финансов США внесло прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в санкционные списки.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 21:12
Минфин США сообщил о введении санкций в отношении прокурора МУС Карима Хана

Министерство финансов США внесло прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в санкционные списки.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте управления по контролю над иностранными активами Минфина США.

Согласно информации, Хан внесен в санкционные списки в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что прокурор МУС стал первым, кого затронули финансовые и визовые рестрикции американской администрации, введение которых предусмотрено этим указом.

Напомним, что указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС, Трамп подписал 6 февраля. Американская администрация обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. В частности, в США считают, что суд злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

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