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    Минфин США снял ограничения на вывоз медицинской продукции в Иран

    Опубликован список ранее запрещенных к вывозу из США медицинских товаров

    Баку. 03 ноября. REPORT.AZ/ Минфин США снял ограничения на поставку в Иран медикаментов и медицинского оборудования, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, информирует РИА "Новости".

    "Офис по контролю за иностранными активами, согласно правилам 31 CFR часть 560 об иранских сделках и санкциях, разрешает вывоз или реэкспорт медицинских товаров и медицинских принадлежностей в Иран", — говорится в документе.

    Далее прилагается список ранее запрещенных к вывозу из США медицинских товаров.

    Иран и "шестерка" международных переговорщиков в середине июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны ООН, США и Евросоюза.

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