Минфин США снял ограничения на вывоз медицинской продукции в Иран

Баку. 03 ноября. REPORT.AZ/ Минфин США снял ограничения на поставку в Иран медикаментов и медицинского оборудования, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, информирует РИА "Новости".

"Офис по контролю за иностранными активами, согласно правилам 31 CFR часть 560 об иранских сделках и санкциях, разрешает вывоз или реэкспорт медицинских товаров и медицинских принадлежностей в Иран", — говорится в документе.

Далее прилагается список ранее запрещенных к вывозу из США медицинских товаров.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в середине июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны ООН, США и Евросоюза.