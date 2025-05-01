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Минфин США: Сделка по минералам показывает приверженность Вашингтона мирному процессу

Минфин США: Сделка по минералам показывает приверженность Вашингтона мирному процессу Заключение между США и Украиной сделки по минералам призвано продемонстрировать приверженность Вашингтона мирному процессу по урегулированию российско-украинской войны.
Другие страны
1 мая 2025 г. 02:06
Минфин США: Сделка по минералам показывает приверженность Вашингтона мирному процессу

Заключение между США и Украиной сделки по минералам призвано продемонстрировать приверженность Вашингтона мирному процессу по урегулированию российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министра финансов США Скотта Бессента.

"Это соглашение ясно дает понять России, что администрация президента США Дональда Трампа привержена мирному процессу, в центре которого находится свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина", - говорится в его заявлении, распространенном Минфином США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ: Minerallarla bağlı saziş Vaşinqtonun sülh prosesinə sadiqliyini göstərir

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