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Минфин США разрешил финансовые операции с оппозицией Венесуэлы

Минфин США разрешил финансовые операции с оппозицией Венесуэлы Министерство финансов США в понедельник разрешило американским компаниям и физическим лицам проводить финансовые операции с Хуаном Гуайдо и другими представителями венесуэльской оппозиции в обход санкций, действующих в отношении Боливарианской Республики.
Другие страны
5 января 2021 г. 01:28
Минфин США разрешил финансовые операции с оппозицией Венесуэлы

Министерство финансов США в понедельник разрешило американским компаниям и физическим лицам проводить финансовые операции с Хуаном Гуайдо и другими представителями венесуэльской оппозиции в обход санкций, действующих в отношении Боливарианской Республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, для этого Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США распространило так называемую генеральную лицензию 31A.

Речь идет о президентском указе от августа 2019 года о заморозке активов правительства Венесуэлы. В рамках этого документа под блокировку попали находящиеся в американской юрисдикции активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA. Аналогичные исключения распространяются на санкции, предусмотренные указом от ноября 2018 года, которым администрация ввела запрет на операции "в секторе золотодобычи Венесуэлы".

Новая лицензия также разрешает операции "с участием любого должностного лица, назначенного... Гуайдо". К таковым вашингтонская администрация, помимо прочих, относит "послов или других представителей" в США, третьих странах или международных организациях, а также лиц, "назначенных Гуайдо в советы директоров... или в качестве руководящих сотрудников" венесуэльских государственных компаний.

При этом действие лицензии не распространяется на представителей "Национальной конституционной ассамблеи, созванной (президентом Венесуэлы) Николасом Мадуро, и нелегитимной Национальной ассамблеи, которая (начнет работу) 5 января 2021 года".

Распространенная Минфином в понедельник лицензия заменяет собой схожий документ, выданный ведомством в августе 2019 года.

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