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    Минфин США расширил санкции против Ирана

    В санкционные списки по Ирану внесены три физических лица и пять организаций

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкции в отношении Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом говорится в заявлении ведомства.

    Отмечается, что в санкционные списки по Ирану внесены три физических лица и пять организаций.

    Ранее в Госдепартаменте рассказали, что США рассматривают возможность введения санкций против Ирана среди вариантов ответа на действия руководства страны в отношении участников массовых протестов.

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