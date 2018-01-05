Минфин США расширил санкции против Ирана

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкции в отношении Ирана.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в санкционные списки по Ирану внесены три физических лица и пять организаций.

Ранее в Госдепартаменте рассказали, что США рассматривают возможность введения санкций против Ирана среди вариантов ответа на действия руководства страны в отношении участников массовых протестов.