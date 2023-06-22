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Минфин США призвал Вашингтон и Пекин к совместной работе, несмотря на разногласия

Минфин США призвал Вашингтон и Пекин к совместной работе, несмотря на разногласия США считают критически важным продолжать диалог с Китаем, в том числе по вопросам глобальных финансов, несмотря на наличие разногласий между странами.
Другие страны
22 июня 2023 г. 11:02
Минфин США призвал Вашингтон и Пекин к совместной работе, несмотря на разногласия

США считают критически важным продолжать диалог с Китаем, в том числе по вопросам глобальных финансов, несмотря на наличие разногласий между странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила министр финансов США Джанет Йеллен в четверг на пресс-конференции перед началом саммита по новому глобальному финансовому пакту.

"И я, и президент [США Джо] Байден считаем, что критически важно поддерживать коммуникацию с Китаем, работать над двусторонними отношениями, прояснять спорные моменты, избегать неверных оценок. Нам нужно действовать вместе там, где это возможно. Однако у нас есть разногласия, и мы откровенно признаем это", - заявила она в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавние высказывания американского президента, который причислил председателя КНР Си Цзиньпина к категории диктаторов.

Она также отметила, что США приветствуют участие Китая в работе саммита, назвала этот факт "позитивным моментом". По ее словам, важно, чтобы "две крупнейшие экономики мира работали вместе над решением глобальных проблем", в том числе касающихся вопросов реструктуризации задолженности беднейших стран перед международными банками развития. Китай выступает в качестве одного из крупнейших доноров в подобных проектах, пояснила Йеллен.

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Версия на английском языке US Treasury urges Washington and Beijing to work together despite differences

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