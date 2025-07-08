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Минфин: США получат от импортных пошлин свыше $300 млрд к концу года

Минфин: США получат от импортных пошлин свыше $300 млрд к концу года США рассчитывают получить в качестве сборов от новых импортных пошлин свыше $300 млрд к концу года.
Другие страны
8 июля 2025 г. 21:09
Минфин: США получат от импортных пошлин свыше $300 млрд к концу года

США рассчитывают получить в качестве сборов от новых импортных пошлин свыше $300 млрд к концу года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел американский министр финансов Скотт Бессент на заседании кабинета президента США Дональда Трампа в Белом доме.

"Так что мы можем ожидать, что это к концу году значительно превысит $300 млрд", - сказал глава Минфина США, комментируя уровень сборов от новых таможенных пошлин.

Напомним, что 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. К рассылке этих уведомлений администрация США приступили в последние несколько дней.

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