Минфин США передал в Конгресс данные по делу о связях Трампа с Россией

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Министерство финансов США передало в Конгресс сведения, которые помогут расследовать дело о возможных деловых связях президента Дональда Трампа с Россией. Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Документы поступили в комитеты по разведке обеих палат Конгресса от специального подразделения министерства финансов США – службы финансовой разведки (ФИНСЕН). Данное ведомство занимается мониторингом движения финансовых потоков и схемами "отмывания денег" и собирает информацию из банков по всему миру.

Изучение финансовой документации и транзакций "крайне важно" для расследования, сообщил CNN член комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф.

Напомним, ранее министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году".