Минфин США отзовет лицензии на экспорт авиатехники в Иран

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Министерство финансов США отзовет выданные ранее лицензии на поставки в Иран авиационной техники.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом во вторник заявил представитель Госдепартамента.

"В течение первых 90 дней министерство финансов проработает вопрос прекращения действия конкретных лицензий, которые были выданы в рамках указания по лицензионной политике в сфере гражданской авиации", - приводит его слова агентство Reuters.

"Минфин свяжется с частными компаниями и будет работать над отзывом этих лицензий в установленном порядке", - добавил он.