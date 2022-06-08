Минфин США назвал высокую инфляцию главной экономической проблемой страны

Уровень инфляции будет оставаться в Соединенных Штатах в обозримой перспективе высоким, это превратилось на текущем этапе в основную экономическую проблему страны.

Уровень инфляции будет оставаться в Соединенных Штатах в обозримой перспективе высоким, это превратилось на текущем этапе в основную экономическую проблему страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такими заявлениями выступила во вторник министр финансов США Джанет Йеллен.

"Нет сомнения, что у нас огромные инфляционные давления, что инфляция на данном этапе действительно является нашей главной экономической проблемой, и что критически важным является применение нами мер против нее", - сказала Йеллен на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США.

"Я действительно ожидаю, что инфляция будет оставаться высокой, хотя и очень надеюсь на ее снижение", - отметила глава Минфина США.

Министр также признала, что и она, и глава Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл заблуждались в своих недавних оценках, касавшихся инфляции. "Вероятно, мы оба могли бы использовать (применительно к инфляции) более точный термин, нежели "переходная", - подчеркнула Йеллен, отвечая на критику со стороны законодателей.

По словам министра, инфляция в США находится в настоящее время на "неприемлемых уровнях". Йеллен, однако, винила в сложившейся ситуации в основном внешние факторы вроде геополитических потрясений и не соглашалась с тем, что к разгону темпов инфляции привели в том числе антикризисные меры самих американских властей, вливших в экономику несколько триллионов долларов для преодоления последствий пандемии.