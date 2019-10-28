Минфин США намерен расширить санкции в отношении Ирана

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Соединенные Штаты Америки расширят санкции в отношении Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава министерства финансов США Стивен Мнучин, находящийся с визитом в Израиле.

"Мы оказываем кампанию по максимальному давлению посредством санкций. Они сработали, и они работают, они перекрывают поток денег", - заявил С.Мнучин.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, с которым С.Мнучин провел встречу, в свою очередь призвал усилить давление на Иран.

"Мы продолжим активизироваться в этой области еще и еще. Я только что пришел с очень продуктивного рабочего обеда с вашей командой. Она дала нам ряд особых идей, которые будут изучаться", - сказал глава минфина США.