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Минфин США намерен объявить о новых санкциях против ХАМАС на этой неделе

Минфин США намерен объявить о новых санкциях против ХАМАС на этой неделе Министерство финансов США готовится объявить о новых санкциях в отношении радикального движения ХАМАС на этой неделе.
Другие страны
18 октября 2023 г. 06:41
Минфин США намерен объявить о новых санкциях против ХАМАС на этой неделе

Министерство финансов США готовится объявить о новых санкциях в отношении радикального движения ХАМАС на этой неделе.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников из числа должностных лиц США, "Министерство финансов США готовится объявить на этой неделе о введении новых санкций против нескольких руководителей ХАМАС". Так, американские санкции будут направлены на то, чтобы "усилить давление на ряд стран", где хранятся активы палестинского радикального движения, и таким образом "прервать поступление средств".

Источники портала отмечают, что в обозримом будущем США могут ввести дополнительные ограничительные меры в отношении ХАМАС. "Минфин США тесно сотрудничает с представителями частного сектора над обеспечением работы существующих санкций и введением новых", - указывает Axios.

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