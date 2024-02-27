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Минфин США: G7 не выработала предпочтительной стратегии по конфискации активов РФ

Минфин США: G7 не выработала предпочтительной стратегии по конфискации активов РФ Группа семи (G7) не выработала на данный момент предпочтительную стратегию по конфискации или какому-либо иному использованию замороженных Западом российских активов, работает над тем, чтобы это отвечало национальному и международному праву.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 17:17
Минфин США: G7 не выработала предпочтительной стратегии по конфискации активов РФ

Группа семи (G7) не выработала на данный момент предпочтительную стратегию по конфискации или какому-либо иному использованию замороженных Западом российских активов, работает над тем, чтобы это отвечало национальному и международному праву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила руководитель Минфина США Джанет Йеллен на пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати.

"У нас нет предпочтительной стратегии, как это сделать. Мы хотим, чтобы G7 и наши союзники действовали сообща. У разных стран разные интересы, и мы хотим найти способ извлечения из [активов РФ] экономической выгоды в соответствии с национальным и международным правом и так, чтобы это нашло поддержку у всех нас", - сказала Йеллен.

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Версия на английском языке US Treasury: G7 hasn’t developed preferred strategy for confiscating Russian assets

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