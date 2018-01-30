Минфин США анонсировал санкции вслед за "кремлевским докладом"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Кремлевский доклад", опубликованный минфином США, приведет к новым санкциям против России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в конгрессе министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, "будут иметь место санкции", вытекающие из доклада.

Министерство финансов США обнародовало так называемое "кремлевское досье" - санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.