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    Минфин США анонсировал санкции вслед за "кремлевским докладом"

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Кремлевский доклад", опубликованный минфином США, приведет к новым санкциям против России.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в конгрессе министр финансов США Стивен Мнучин.

    По его словам, "будут иметь место санкции", вытекающие из доклада.

    Министерство финансов США обнародовало так называемое "кремлевское досье" - санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.

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