Минфин США отказался предоставить конгрессу налоговые декларации Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник отклонил просьбу палаты представителей США предоставить налоговые декларации президента Дональда Трампа, информирует минфин, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что Мнучин в понедельник направил главе комитета по налогам палаты представителей США Ричарду Нилу письмо, в котором заявил, что запрос его комитета на получение налоговых деклараций Трампа "не имеет обоснованной законодательной цели".

"Из уважения к срокам, ранее установленным комитетом, и в соответствии с нашей приверженностью быстрому реагированию я информирую вас сейчас, что в соответствии с законом департамент не может выполнить просьбу комитета", - говорится в письме Мнучина.

В начале апреля стало известно, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы США (входит в минфин) налоговые декларации Трампа с 2013 по 2018 годы, поставив срок 10 апреля. Однако глава минфина Стивен Мнучин, в ведении которого находится эта служба, сообщил о невозможности рассмотреть запрос в эти сроки. По его словам, случай беспрецедентный, и ведомство ведет консультации с минюстом.