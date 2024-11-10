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Минфин Литвы: Председательство в Совете ЕС будет стоить стране более €140 млн

Минфин Литвы: Председательство в Совете ЕС будет стоить стране более €140 млн Полугодовое председательство Литвы в Совете ЕС в 2027 году обойдется Вильнюсу более чем в 140 млн евро.
Другие страны
10 ноября 2024 г. 14:12
Минфин Литвы: Председательство в Совете ЕС будет стоить стране более €140 млн

Полугодовое председательство Литвы в Совете ЕС в 2027 году обойдется Вильнюсу более чем в 140 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на агентство BNS, об этом заявили в Министерстве финансов балтийской республики.

"Подготовка к этому важному событию и само председательство потребуют €141 млн. В 2025 году в этих рамках финансирование составит €16,3 млн, в 2026 году - €57,3 млн, в 2027 году - €67,4 млн", - говорится в сообщении.

По предварительному плану, в рамках председательства страны намечено около 300 мероприятий, 20 из которых будут встречами на высшем уровне. В команду, отвечающую за председательство, войдут около 1,5 тыс. госслужащих.

Отмечается, что детализированную программу предстоит разработать совместно с Ирландией, которая председательствует до Литвы и последующей за ней Греции.

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