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Минфин Китая выделит 145 млн долларов на борьбу с эпидемией пневмонии

​Минфин Китая выделит 145 млн долларов на борьбу с эпидемией пневмонии

Министерство финансов КНР выделит провинции Хубэй 1 млрд юаней (около $145 млн) в качестве финансовой помощи для борьбы с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в заявлении ведомства.

"По распоряжению Госсовета КНР Минфин срочно выделит провинции Хубэй финансовую помощь на борьбу с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, объемом 1 млрд юаней", - говорится в сообщении министерства.

Число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в четверг возросло до 644 человек, из них 18 завершились летальным исходом. Это следует из опубликованных информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

Как сообщили ТАСС в четверг в посольстве России в Пекине, дипмиссия не получала обращений и просьб о помощи от граждан РФ, находящихся в городе Ухань. Данных об инфицировании находящихся в КНР граждан России коронавирусом 2019-nCoV также не поступало.

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Вьетнаме (2), Республике Корея, Сингапуре, США и Японии (по одному заболевшему).

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