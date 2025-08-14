Минфин Израиля утвердил план строительства, отделяющий Восточный Иерусалим от Западного берега Иордана

Минфин Израиля утвердил план строительства, отделяющий Восточный Иерусалим от Западного берега Иордана

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич утвердил план строительства поселения, которое отделит Восточный Иерусалим от Западного берега Иордана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

“Министр в четверг даст пресс-конференцию, посвященную плану строительства 3401 дома для израильских поселенцев между существующим поселением на Западном берегу и Иерусалимом”- заявил представитель Смотрича.

Пока не ясно, поддержит ли премьер-министр Биньямин Нетаньяху план возрождения давно замороженной схемы E1.

Напомним, что Израиль заморозил данный план с 2012 года из-за возражений со стороны США, европейских союзников и других мировых держав, которые считали этот проект угрозой любому будущему мирному соглашению с палестинцами.