Минфин Израиля: Пошлины США относительно низкие благодаря позитивному диалогу между странами

Израиль заявляет, что 15-процентные пошлины США сравнительно ниже тарифов, введенных Штатами в отношении других стран.
Как сообщает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом говорится в заявлении Министерства финансов Израиля.
"Ставка в 15% является самой низкой среди стран, имеющих дефицит в торговле с США. Это отражает продолжающийся диалог между Израилем и администрацией США с целью достижения улучшенного соглашения", - говорится в заявлении.
Напомним, что Белый дом объявил в четверг вечером о введении 15-процентных пошлин на товары из Израиля в рамках новой торговой политики администрации Дональда Трампа.
Мера вступит в силу 7 августа.