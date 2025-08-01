Минфин Израиля: Пошлины США относительно низкие благодаря позитивному диалогу между странами

Минфин Израиля: Пошлины США относительно низкие благодаря позитивному диалогу между странами

Израиль заявляет, что 15-процентные пошлины США сравнительно ниже тарифов, введенных Штатами в отношении других стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом говорится в заявлении Министерства финансов Израиля.

"Ставка в 15% является самой низкой среди стран, имеющих дефицит в торговле с США. Это отражает продолжающийся диалог между Израилем и администрацией США с целью достижения улучшенного соглашения", - говорится в заявлении.

Напомним, что Белый дом объявил в четверг вечером о введении 15-процентных пошлин на товары из Израиля в рамках новой торговой политики администрации Дональда Трампа.

Мера вступит в силу 7 августа.