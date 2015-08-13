Минфин Греции: Соглашение с кредиторами приведет к социальным проблемам в обществе

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Соглашение Греции с кредиторами, сопровождающееся пакетом тяжелых реформ и мер жесткой экономии, неизбежно приведет к социальным проблемам в обществе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил министр финансов Эвклидис Цакалотос на заседании четырех профильных комитетов парламента Греции, начавших в срочном порядке дискуссию по соглашению с международными кредиторами о третьей кредитной программе помощи объемом 85 млрд. евро.

"Будут новые меры жесткой экономии, более тяжелые меры для пекарей, фармацевтов и так далее, возникнут социальные проблемы, - сказал министр. - Однако эти меры не будут применяться все сразу, например, увеличение цен на дизельное топливо для фермеров пройдет в два этапа, первый - в октябре, а второй - в следующем году, но и в других случаях процесс реформ будет постепенным".

По словам Цакалотоса, "правительство обязуется до марта 2016 года внести на переговоры с учреждениями кредиторов новый проект экономического развития страны". Это, как считает министр, будет смягчать тяжесть новых мер жесткой экономии.

Глава минфина также отметил, что "рекапитализация греческих банков будет проведена косвенным образом посредством облигаций, старые акционеры (этих финансовых институтов) будут защищены".

Как считает глава ведомства, Афинам предстоит проделать еще большой путь до того, как они смогут получить первый транш кредитной программы. "Нам нужно совершить 19 действий для того, чтобы Греция дошла до первой выплаты по долгу Европейскому центральному банку 20 августа, - сказал он. - Мы спросили представителей Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ), есть ли у них планирование насчет бридж-кредита, если не удастся заключить соглашение до 20 августа. Они ответили, что нет другого плана".

Министр также отметил, что соглашение с кредиторами предусматривает достаточно плавные реформы. "У нас будет более мягкая, чем раньше, адаптация бюджетных параметров, учреждения (кредиторов) не требуют от нас более масштабных финансовых усилий в 2015 и 2016 годах, а так как нет увеличенной корректировки бюджета, то у нас будет и меньший его первичный профицит", - сказал Цакалотос.