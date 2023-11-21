Минфин Германии заморозил почти все дополнительные расходы

Министерство финансов Германии, ознакомившись с решением конституционного суда страны о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств, приняло решение заморозить почти все бюджетные ассигнования.

Министерство финансов Германии, ознакомившись с решением конституционного суда страны о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств, приняло решение заморозить почти все бюджетные ассигнования.

Как передает Report, об этом, ссылаясь на конфиденциальный документ минфина, разосланный всем ведомствам страны, сообщает журнал Spiegel.

Замораживание лимитов коснется бюджетов почти всех министерств. Чтобы в дальнейшем избежать излишней нагрузки на бюджет дополнительные выплаты будут возможны лишь в исключительных случаях и только после одобрения федеральным министерством финансов.

Такие меры, в частности, коснутся финансирования усилий правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество. Отмечается, что ограничения не будут применяться к таким конституционным органам, как бундестаг, бундесрат и федеральный конституционный суд.