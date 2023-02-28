Минфин Германии отказал Бундесверу в выделении дополнительных 10 млн евро

Бундесвер получит в 2024 году не более половины запрашиваемой суммы дополнительных расходов на оборону.

Бундесвер получит в 2024 году не более половины запрашиваемой суммы дополнительных расходов на оборону.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Минфине Германии.

"Министерство финансов будет открыто для увеличения финансирования на 3 млрд евро, которое потенциально может быть увеличено до 5 млрд евро, если правительство получит больше налоговых поступлений, чем ожидалось", - приводит агентство слова источника.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что ему нужны дополнительные 10 млрд евро, чтобы увеличить ежегодные расходы на оборону до 60 млрд евро и помочь Германии модернизировать вооруженные силы после "десятилетий недофинансирования".

Кроме того, начало боевых действий России в Украине побудило канцлера Германии Олафа Шольца объявить о "поворотном моменте" в сфере безопасности, поэтому он объявил о создании специального фонда в размере 100 млрд евро в дополнение к оборонному бюджету.

Шольц также пообещал, что Германия выполнит директиву НАТО о расходовании 2% ВВП на вооруженные силы - цель, которую правительство в Берлине постоянно не выполняло, что раздражало союзников по альянсу.