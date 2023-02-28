О нас

Минфин Германии отказал Бундесверу в выделении дополнительных 10 млн евро

Минфин Германии отказал Бундесверу в выделении дополнительных 10 млн евро Бундесвер получит в 2024 году не более половины запрашиваемой суммы дополнительных расходов на оборону.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 10:27
Минфин Германии отказал Бундесверу в выделении дополнительных 10 млн евро

Бундесвер получит в 2024 году не более половины запрашиваемой суммы дополнительных расходов на оборону.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Минфине Германии.

"Министерство финансов будет открыто для увеличения финансирования на 3 млрд евро, которое потенциально может быть увеличено до 5 млрд евро, если правительство получит больше налоговых поступлений, чем ожидалось", - приводит агентство слова источника.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что ему нужны дополнительные 10 млрд евро, чтобы увеличить ежегодные расходы на оборону до 60 млрд евро и помочь Германии модернизировать вооруженные силы после "десятилетий недофинансирования".

Кроме того, начало боевых действий России в Украине побудило канцлера Германии Олафа Шольца объявить о "поворотном моменте" в сфере безопасности, поэтому он объявил о создании специального фонда в размере 100 млрд евро в дополнение к оборонному бюджету.

Шольц также пообещал, что Германия выполнит директиву НАТО о расходовании 2% ВВП на вооруженные силы - цель, которую правительство в Берлине постоянно не выполняло, что раздражало союзников по альянсу.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi