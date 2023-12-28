Минфин ФРГ заявил о заморозке российских активов на сумму 4,1 млрд евро

Власти Германии по состоянию на начало декабря заморозили в рамках санкционного режима Евросоюза российские активы на сумму примерно 4,1 млрд евро.

Власти Германии по состоянию на начало декабря заморозили в рамках санкционного режима Евросоюза российские активы на сумму примерно 4,1 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге журналистам представитель Минфина ФРГ.

"Сюда включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные деньги, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского Центробанка", - сказал он.

Ранее Генпрокуратура Германии объявила, что подала в суд запрос на изъятие более 720 млн евро российских активов. Ходатайство находится на предварительном рассмотрении, решения о начале основного судебного производства пока нет.