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Минфин ФРГ: Страны G7 продолжат оказывать помощь Киеву

Минфин ФРГ: Страны G7 продолжат оказывать помощь Киеву Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайл заявил, что страны группы семи (G7) решили продолжить поддержку Украины.
Другие страны
22 мая 2025 г. 15:24
Минфин ФРГ: Страны G7 продолжат оказывать помощь Киеву

Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайл заявил, что страны группы семи (G7) решили продолжить поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его словам, страны пока обсуждают некоторые моменты, поэтому окончательное заявление еще не согласовано. Клингбайл также подчеркнул, что позиция членов "семерки" по оказанию помощи Украине останется неизменной.

Отметим, что встреча министров финансов стран G7 проходит в канадском городе Банф (провинция Альберта) с 20 по 22 мая.

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Версия на азербайджанском языке G7 ölkələri Kiyevə yardımı davam etdirəcək

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