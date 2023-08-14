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Минфин: ФРГ планирует ежегодно выделять 5 млрд евро на помощь Украине

Минфин: ФРГ планирует ежегодно выделять 5 млрд евро на помощь Украине ФРГ намерена ежегодно выделять по 5 миллиардов евро для помощи Украине.
Другие страны
14 августа 2023 г. 21:42
Минфин: ФРГ планирует ежегодно выделять 5 млрд евро на помощь Украине

ФРГ намерена ежегодно выделять по 5 миллиардов евро для помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

По его словам, это, в том числе, касается и поставок оружия. Во время своего визита в Киев он рассказал, что в Германии уже разработали программу для ежегодного финансирования помощи Украине. Но для того, чтобы она вступила в силу, такую инициативу еще должен утвердить немецкий парламент.

Линднер заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько нужно". По его словам, ФРГ уже предоставила Украине 22 млрд евро финансовой поддержки, из них 12 млрд евро военной помощи.

Также немецкий чиновник подписал со своим украинским коллегой Сергеем Марченко декларацию о намерениях усилить сотрудничество между странами.

Она предусматривает, что Германия будет предоставлять Украине консультативную помощь в сферах таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управления государственными инвестициями и приватизации госпредприятий.

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